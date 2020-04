Coronavirus in Campania, fase 2. Sanità e commercio: cosa sarà possibile

CAMPANIA – Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha di fatto dato il via alla Fase 2. Fase molto delicata in quanto iniziano a riprendere alcune attività nonostante l’epidemia da Coronavirus non è ancora terminata ma solo, almeno in Campania, contenuta.

Per quanto riguarda la fase 2 quindi, De Luca ha fatto due distinzioni: Fase 2 per la sanità e Fase 2 per il rilancio economico. Per quanto riguarda la sanità, ciò significa riaprire attività ordinarie negli ospedali visto che per quanto riguarda l’epidemia, sono stati fatti nosocomi destinati soltanto alla cura del Covid-19. Finalmente c’è una pressione minore sulle terapie intensive e quindi ci sono molti posti liberi. Ciò ci consente di avere tranquillità per autunno nel caso di un nuovo contagio, quindi per fine aprile, tutte le attività ordinarie all’interno degli ospedali campani, dovrebbero ricominciare.

Un altro obbiettivo che si è posto il Governatore è quello di sviluppare una campagna di tamponi per affrontare i focolai che restano. Il lavoro sarà mirato su case di riposo per anziani, pubbliche e private. In più verranno fatti accertamenti a tappeto su tutti i familiari dei pazienti Covid-19 in isolamento sanitario ed ancora su tutto il personale sanitario.

Ancora per quanto riguarda la sanità, notizia importante per la città di Giugliano. Infatti, il Presidente De Luca ha annunciato che sarà fatto un nuovo ospedale che supporterà il San Giuliano.

Sarà realizzata anche una rete di medicina territoriale in modo da ridurre le attività ambulatoriali negli ospedali. Dal Governo, secondo quanto afferma De Luca, sono stati elargiti 20 milioni di euro che saranno destinati al persolale sanitario che fino ad ora ha lottato in prima linea contro il Coronavirus.

Per quanto riguarda il settore economico invece, da lunedì riaprono, di mattina, bar e pasticcerie, mentre di sera, pizzerie, rosticcerie ecc. Tutti però, dovranno attenersi al protocollo di sicurezza e possono fare soltanto consegne.

Sempre dalla giornata di Lunedì, sarà possibile svolgere attività di manutenzione in alberghi e stabilimenti balneari.

Questa decisione è stata presa grazie all’evoluzione dei dati dell vontagio degli ultimi dieci giorni. Infatti, fino ad ora, sono state soltanto due le giornate nelle quali sono sono registrati rispettivamente 100 ed 80 contagi. Negli altri giorni invece, il numero si è stabilizzato sulla cinquantina.

Queste le parole di De Luca: “Ora si può avere maggiore flessibilità e prime riprese di attività economiche. Dobbiamo comunque mantenere distanziamento sociale, ci sarà l’obbligo di indossare mascherine. Non ritorneremo a come eravamo tre mesi fa ed assolutamente non riprende la Movida.”

IL VIDEO

Coronavirus: il punto della situazione 🔴 #CORONAVIRUS: facciamo il punto su tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per fronteggiare l'emergenza ed entrare nella Fase 2. Seguitemi: Posted by Vincenzo De Luca on Friday, April 24, 2020

