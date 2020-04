Coronavirus in Campania: Gianfranco muore a 48 anni nel giorno di Pasqua

ANGRI – Tragedia nella giornata di Pasqua: Gianfranco Campolo è deceduto dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’uomo risiedeva ad Angri, in provincia di Salerno. Aveva scoperto di essere stato contagiato circa un mese fa: sottoposto al tampone, era stato ricoverato presso l’ospedale Ruggi di Salerno in terapia intensiva. Purtroppo, durante la giornata della celebrazione pasquale, è avvenuto il tragico epilogo.

L’uomo aveva perso la moglie Barbara un anno fa; lascia una figlia minorenne. Si stringe al dolore della famiglia anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli. Il primo cittadino ha proclamato lutto cittadino per ieri, 13 aprile. Il gruppo Angri 2 dell’Associazione Guide e Scout cattolici italiani, di cui il commercialista aveva fatto parte, ha diffuso una lettera aperta per ricordare Gianfranco. Ecco alcune delle commoventi parole: “Caro Gianfranco, con la presente intendiamo consegnare ai molti che ti conoscono i valori umani, sociali e religiosi che hanno vestito il tuo vivere. Il garbo relazionale con tutti, accompagnato dalla dolcezza di un «contagioso» sorriso, la disponibilità nel renderti utile, valori acquisiti nella tua stagione formativa scout, l’hai trasferiti nella quotidianità. La tenacia nel perseguire mete professionali e sogni giovanili l’hai concretizzata nel titolo accademico e nel matrimonio con Barbara. Un’armonia familiare, allietata dalla nascita di Alessia. Un’armonia che, pur privata dall’improvvisa morte di Barbara lo scorso anno, ha aperto il dolore alla promozione di attività per la conoscenza di malattie rare, unitamente al nascosto sostegno in merito. Un dolore non chiuso in sé, ma aperto alla solidarietà; una lezione che non dimenticheremo. Per queste ragioni, espresse nei valori indicati, la Comunità Capi del Gruppo Scout Angri 2 consegna la presente al popolo di Angri perché lo ricordi come un ragazzo solare, buono, sorridente unitamente alla sua indiscussa professionalità. Come Capi educatori Scout, affidiamo la presente ad Alessia, nostra Scout, per dirle di essere fiera di aver avuto un padre e una madre, esempio di bontà, onestà, amorevolezza, religiosità, valori per i quali, dolore e amore, s’illuminano di luce e di eternità.”

