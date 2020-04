Coronavirus in Campania, guarita una bimba di tre mesi

SUCCIVO – Guarita una bambina di tre mesi originaria di Succivo, in provincia di Caserta. La piccola era risultata positiva al Covid-19 qualche settimana fa. La buona notizia è stata divulgata dal sindaco del comune Gianni Colella sulla propria pagina Facebook.

Il primo cittadino ha scritto sui social che due cittadini sono guariti, tra cui la bimba. Aggiunge che ad oggi sono 44 i cittadini cui è stato effettuato il tampone (in 10 casi anche il doppio tampone), di cui 36 sono risultati negativi, 6 sono attualmente positivi e come detto 2 sono definitivamente guariti. I concittadini positivi sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con il sindaco.

Intanto l’Asl di Caserta ha reso noto che complessivamente i guariti in provincia sono 49; complessivamente risultano 333, stando ai dati di ieri, i casi totali di positività, tra cui rientrano 32 decessi.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK