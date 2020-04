Coronavirus in Campania, zero morti dal 21 aprile: lo studio americano

CAMPANIA – Previsti zero decessi in Campania per il coronavirus a partire dal 21 aprile. Questi sono i risultati di uno studio pubblicato dall’Istituto per le Misurazioni e la Valutazione della Salute (IMHE) di Washington, che ha analizzato ed elaborato previsioni sull’andamento del coronavirus in 19 paesi di tutto il mondo: tra questi anche l’Italia, primo paese occidentale ed europeo dove il virus si è diffuso velocemente dopo la Cina.

Secondo i ricercatori dell’IHME, che fa parte della Fondazione Bill & Melinda Gates, “la prima ondata pandemica ha raggiunto il picco in Italia”: questo si è verificato lo scorso 28 marzo per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva e respiratori. Per le singole regioni, invece, oltre a prevedere picchi di decessi per il 16 aprile per quanto riguarda la Puglia, le statistiche ritengono che in Campania si potrà raggiungere “quota zero” di decessi per il 21 aprile. Questo perché, secondo i dati elaborati, per la giornata di oggi si prevede un numero di decessi che oscilli tra i 3 e i 13 morti, mentre al 12 aprile la cifra oscillerà tra i 2 e i 6 decessi.

Quindi la quota zero si verificherà entro martedì 21 aprile, salvo ovviamente altre ondate di contagi. Nello studio, si parla anche delle possibili previsioni per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture ospedaliere legate al coronavirus: in questo caso, il termine potrebbe cadere il 2 maggio, quando cioè la richiesta di posti letto o di ventilatori legata a pazienti affetti da Covid-19 potrebbe arrivare a zero.

