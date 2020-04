Coronavirus in Italia: calano i contagi, oltre mille guariti

In calo anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva

ITALIA – Aggiornamenti in merito all’emergenza coronavirus in Italia: secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, calano gli attuali contagiati e i ricoverati in terapia intensiva. I nuovi contagiati risultano 3599 per un totale di 132547, i guariti 1022 e in totale 22837, i deceduti 636 e complessivamente 16523. Il saldo dei contagiati, ossia gli attuali positivi, nella giornata di oggi è di 1941, in totale 93187.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK