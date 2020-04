By redazione

Coronavirus, in Veneto misure meno rigide: Zaia toglie il limite dei 200 metri

VENEZIA – Il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi nel corso della consueta conferenza stampa la nuova ordinanza che introduce un lockdown soft. “L’attività motoria e individuale deve svolgersi in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno 2 metri dalle altre persone – ha spiegato – Ho tolto il limite di 200 metri: questo è un atto di grande fiducia, ma utilizziamo il buonsenso. Non 4 o 5 chilometri ovviamente, bisogna rimanere in prossimità di casa”.

“Il 25 aprile e l’1 maggio il picnic, la grigliata o il barbecue all’aperto è autorizzato ma solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente”. Autorizzato inoltre lo spostamento per l’assistenza al parto da parte del genitore che, a differenza di quanto previsto precedentemente, è ora ammesso.

“Domattina sappiamo che troveremo più auto in autostrada e più persone che vanno al lavoro, per cui abbiamo scritto quest’ordinanza pensando a un lockdown ridotto, un lockdown ‘soft’ che però deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamenti importanti”.

Confermata la chiusura degli esercizi commerciali come i supermarket la domenica e i giorni festivi e confermate anche le limitazioni nella gestione dei mercati a cielo aperto (perimetrati e con guanti e mascherina). “Negli spostamenti all’esterno da casa bisogna utilizzare mascherine e ogni altro dispositivo idoneo alla protezione, le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali salvo esigenze di necessità e di tutela della salute, come accompagnamento di disabili o minori di 14 anni. E’ vietata l’uscita di casa con temperatura superiore ai 37,5 gradi” ha poi aggiunto.

“L’emergenza non è finita, quest’ordinanza seppure concessoria su alcune libertà dei cittadini non deve essere vissuta come fine dell’emergenza” ha poi concluso.