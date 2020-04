Coronavirus, la crisi dello sport non risparmia l’equitazione: “Riapriamo subito”

CAMPANIA – Lo stato di difficoltà in cui versa il mondo dello sport per la sospensione totale delle attività a causa del Coronavirus, non risparmia l’equitazione. A far luce sulla situazione che il mondo equestre sta vivendo è Angelo Di Costanzo, istruttore federale e consigliere del Comitato Regionale Fise Campano, intervistato dalla nostra redazione

Angelo, quale disciplina insegni?

Salto ad ostacoli e dressage da circa 12 anni

Attualmente in quale centro ippico svolgi la tua professione?

All’Asd Nando Ranch sito in Casandrino via Campo dei Fiori, 1

Quali qualità deve avere un istruttore?

Sicuramente tanta pazienta e sopratutto deve essere tecnicamente preparato ed avere tanta passione per il suo lavoro da trasmettere ai propri allievi che, solo in questo modo saranno in grado di imparare e di appassionarsi al mondo equestre .

Come sta vivendo la crisi del Covid-19 il mondo equestre?

Male. I centri ippici stanno soffrendo enormi disagi a causa del blocco totale imposto dal Governo e dalle Regioni. L’accento va posto soprattutto sul gravissimo stato di sofferenza in cui versano tali Centri che, devono provvedere al benessere ed alla gestione quotidiana dei cavalli in un momento di stop che rischia di collassare. Va precisato che le scuole di equitazione si sostengono esclusivamente dalle lezioni effettuate dagli allievi che consentono di mantenere i cavalli nel centro ippico, per questo gran parte di tali centri, hanno seri problemi a reperire le risorse finanziarie necessarie per garantire l’accudimento e le cure veterinarie per i propri cavalli .

Avete ricevuto bonus o aiuti finanziari dal governo?

No.Gli unici aiuti che ci sono arrivati provengono dal Comitato Regionale Fise campano, sotto le direttive del Presidente dott. Vincenzo Montrone che ha stanziato ,dalle proprie casse, Fondi e beni necessari per l’accudimento dei cavalli e, da diverse Aziende del settore hanno devoluto forniture necessarie .

In qualità di istruttore e di gestore del centro ippico cosa si sente di richiedere ?

Una immediata riapertura, poiché ritengo che non si può in alcun modo continuare con questo blocco che mina la salute ed il benessere dei nostri cavalli , abituati al movimento e non alla reclusione per settimane nei box. Preciso che, le attività equestri di movimentazione dei cavalli si svolgono all’interno di strutture all’aperto e con una notevole distanza tra l’istruttore equestre ed il cavaliere, nonché tra il binomio cavallo – cavaliere.