Coronavirus, la mappa dei contagiati e dei deceduti nella provincia di Caserta

CASERTANO – Coronavirus, ancora vittime nella provincia di Caserta. Pochi minuti fa è stata resa nota la notizia del decesso di un uomo di Santa Maria Capua Vetere: si tratta del quinto morto nella Città del Foro.

«La nostra Città – si legge sulla pagina social del Comune casertano – continua a pagare un prezzo altissimo in termini di perdite di vite umane legate al coronavirus. Purtroppo, proprio in questo momento, abbiamo ricevuto la terribile notizia del decesso del nostro concittadino che era ricoverato presso il centro Covid di Maddaloni. In questo momento di grande sofferenza, ci uniamo al dolore della moglie, dei figli e di tutti i parenti».

Questa la mappa, aggiornata alle ore 16 circa di oggi, comune per comune, del contagio e dei deceduti registrati nella provincia di Caserta:

Aversa 13 + 3 deceduti

Bellona 7

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 2

Capua 5

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 2 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 6

Caserta 15 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 7

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 2 deceduti

Marcianise 13

Marzano Appio 2

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 4 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Pietravairano 1

Portico di Caserta 2

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 17 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 2

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 3

Sparanise 1

Teano 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Valle di Maddaloni 1