Coronavirus, la natura si riprende i suoi spazi: squalo nuota nel porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Squalo nuota nelle acque del porto di Pozzuoli. Il grosso pesce, un esemplare di un paio di metri di verdesca o “squalo azzurro”, è stato filmato da alcune persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione. Con il Coronavirus, probabilmente, animali che è insolito vedere così vicino alla costa riacquistano spazio e “coraggio” in giorni, ormai diverse settimane, in cui l’uomo, in giro, si vede sempre di meno. La verdesca rappresenta un tipo di squalo raramente pericoloso per l’uomo, accade molto più spesso il contrario. Le pinne vengono spesso usate per farne una zuppa.

La bella immagine segue di pochi giorni quella dei delfini che nuotano numerosi nelle acque antistanti l’isolotto di Nisida.

IL VIDEO: