Coronavirus, la situazione in netto miglioramento nel casertano: i numeri comune per comune

CASERTANO – Casertano verso la fine dell’incubo Coronavirus. Attualmente in Terra di Lavoro i positivi in totale sono 145, frutto di un’altra giornata dai numeri assolutamente positivi. Un solo caso in più, come ieri: si tratta del contagiato già ufficializzato dal sindaco di Maddaloni. In compenso arrivano altri 18 guariti ad abbassare ulteriormente il numero dei positivi. Poco fa è stato diramato l’aggiornamento consueto comune per comune.

Sulle 416 persone contagiate dall’inizio dell’emergenza ben 229 sono guarite mentre i decessi sono stati 42.

L’ELENCO DEI POSITIVI NEL CASERTANO COMUNE PER COMUNE:

CASI POSITIVI: 416 (+ 1 rispetto a ieri)

POSITIVI ATTUALI: 145 (-17 rispetto a ieri)

IN QUARANTENA: 217 (-27 rispetto a ieri)

GUARITI: 229 (+ 18 rispetto a ieri)

DECESSI: 42 (6 Santa Maria Capua Vetere, 6 Marcianise, 4 Aversa,2 San Prisco, 3 Mondragone, 1 Caserta, 2 Vitulazio, 1 San Cipriano, 1 Castel Volturno, 1 Roccamonfina, 1 Carinola, 1 Santa Maria a Vico, 1 Orta di Atella, 2 Maddaloni, 1 Teano, 1 Bellona, 2 Casal di Principe, 1 Arienzo, 1 Castel Morrone, 1 San Tammaro, 1 Grazzanise, 1 Villa di Briano)

L’ELENCO DI TUTTI I COMUNI

ALIFE 1

ALVIGNANO 1

ARIENZO 2 (1 DECEDUTO)

AVERSA 30 (13 GUARITI E 4 DECEDUTI)

BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CAIANIELLO 2 (1 GUARITO)

CAIAZZO 4 (2 GUARITI)

CALVI RISORTA 1 (1 GUARITO)

CANCELLO ARNONE 1

CAPODRISE 5 (1 GUARITO)

CAPUA 6 (3 GUARITI)

CARINARO 5 (2 GUARITI)

CARINOLA 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4

CASAGIOVE 6 (4 GUARITI)

CASAL DI PRINCIPE 7 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)

CASALUCE 3 (2 GUARITI)

CASAPULLA 8 (5 GUARITI)

CASERTA 25 (16 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CASTEL MORRONE 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CASTEL VOLTURNO 13 (5 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CELLOLE 1 (1 GUARITO)

CESA 7 (5 GUARITI)

CURTI 3 (3 GUARITI)

DRAGONI 1

FALCIANO DEL MASSICO 2 (2 GUARITI)

FORMICOLA 1

FRANCOLISE 8 (4 GUARITI)

FRIGNANO 2 (2 GUARITI)

GRAZZANISE 5 (3 GUARITI E 1 DECEDUTO)

GRICIGNANO D’AVERSA 9 (5 GUARITI)

LETINO 2

LUSCIANO 5 (4 GUARITI)

MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)

MADDALONI 16 (7 GUARITI E 2 DECEDUTI)

MARCIANISE 25 (9 GUARITI E 6 DECEDUTI)

MARZANO APPIO 3 (2 GUARITI)

MIGNANO MONTELUNGO 1

MONDRAGONE 11 (4 GUARITI E 3 DECEDUTI)

ORTA DI ATELLA 12 (7 GUARITI E 1 DECEDUTO)

PARETE 1

PIANA DI MONTE VERNA 1

PIEDIMONTE MATESE 1 (1 GUARITO)

PIETRAMELARA 3

PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO)

PONTELATONE 1

PORTICO DI CASERTA 5 (4 GUARITI)

RAVISCANINA 4 (3 GUARITI)

RECALE 3 (3 GUARITI)

RIARDO 3

ROCCA D’EVANDRO 1

ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)

SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (3 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SAN FELICE A CANCELLO 7 (5 GUARITI)

SAN MARCELLINO 1

SAN MARCO EVANGELISTA 4 (2 GUARITI)

SAN NICOLA LA STRADA 6 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

SAN PIETRO INFINE 1

SAN PRISCO 9 (6 GUARITI E 2 DECEDUTI)

SAN TAMMARO 6 (4 GUARITI e 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA A VICO 5 (3 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA CAPUA VETERE 33 (23 GUARITI E 6 DECEDUTI)

SANTA MARIA LA FOSSA 4 (4 GUARITI)

SANT’ARPINO 8 (6 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SESSA AURUNCA 4 (3 GUARITI)

SPARANISE 1

SUCCIVO 8 (5 GUARITI)

TEANO 5 (2 GUARITI 1 DECEDUTO)

TEVEROLA 7 (4 GUARITI)

TRENTOLA DUCENTA 5 (2 GUARITI)

VALLE DI MADDALONI 5 (3 GUARITI)

VILLA DI BRIANO 2 (1 GUARITO)

VILLA LITERNO 3 (3 GUARITI)

VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI)

PAZIENTI RICOVERATI NEL CASERTANO MA NON RESIDENTI: 4

DOMICLIATI CASERTANI RESIDENTI EX ASL: 1 (1 GUARITO)