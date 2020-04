NAPOLI – Coronavirus, l’annuncio di Sorbillo: “Sono costretto a chiudere almeno 4 pizzerie”.

La crisi economica causata dalla chiusura di tantissime attività a causa dell’emergenza Coronavirus, si fa sentire. Lo storico pizziaiolo napoletano, Gino Sorbillo, famoso in tutto il mondo, ha annunciato a “Fanpage” di dover chiudere ben 4 delle sue pizzerie.

“Dovrò chiudere almeno quattro locali: quello sul lungomare di Napoli, che ha costi d’affitto molto alti, Zia Esterina al Vomero, ma anche due punti vendita di Milano, credo Olio a Crudo e Zia Esterina”.

“Per ora l’unica pizzeria che funziona regolarmente è quella di Tokyo – ha fatto sapere il pizzaiolo – dove si serve anche la pizza al tavolo.”.

Gino Sorbillo, come tutti i commercianti locali, è chiuso in seguito all’ordinamento per contrastare la diffusione del Covid-19. La chiusura delle attività sta però generando un crisi economica che sta avendo effetti negativi su molti commercianti. In Campania, inoltre, non è possibile nemmeno cucinare il cibo d’asporto o a domicilio.

“Per noi – afferma – sarebbe importante in Campania cominciare a riaprire per le consegne, garantirebbe una sopravvivenza minima, con 30-40 pizze al giorno per molti locali”. A questo punto si è espresso anche sull’argomento del rischio contagio connesso ai riders.

“Parliamo di cibo appena cotto e consegnato in tutta sicurezza – spiega Sorbillo – abbiamo ideato una confezionamento con pellicola alimentare che avvolge la scatola della pizza, che verrebbe confezionata appena uscita dal forno a 100 gradi, creando una camera d’aria bollente di sicurezza”.

Questo, secondo quanto affermato a Fanpage, sarebbe per il noto pizzaiolo un primo passo che garantirebbe una minima sopravvivenza. “Parliamo di un trentina di pizze al giorno che nel week-end possono salire ad un massimo di 80-100 pizze. Numeri per i quali forse non varrebbe nemmeno la pena riaprire, tuttavia penso che sarebbero un primo passo”.

“Meglio avere la macchina che cammina a filo di gas, piuttosto che tenerla spenta per tre mesi e ripartire da zero – ha concluso Gino Sorbillo – Questa chiusura danneggia paurosamente tutti, le piccole pizzerie ma anche i pizzaioli che hanno molti locali e pagano affitti alti in alcuni casi”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK