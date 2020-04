Coronavirus, l’ipotesi choc: al mare o al ristorante dentro pannelli di plexiglass

Queste barriere sono già presenti in negozi ed attività commerciali ma non si esclude l’uso in luoghi pubblici per le prossime fasi dell’emergenza

ITALIA – C’è bisogno di proteggersi dal possibile contagio da Coronavirus ed allora molte aziende stanno ricorrendo a sistemi protettivi realizzati in plexiglass. Si tratta di barriere protettive ideate per limitare il contagio, per il momento, all’interno di negozi e attività commerciali che sono tuttora aperti. Durante questa fase di quarantena è già possibile trovare queste nuove protezioni all’interno di farmacie e parafarmacie, supermercati, studi medici e attività di ogni genere.

Dal web, però, spuntano altre ipotesi che fanno venire la pelle d’oca, almeno ai più impressionabili. Al ristorante e persino al mare, quest’estate, potremmo ritrovarci, da soli o in compagnia, isolati all’interno di queste barriere in plexiglass. Per ora è solo un’ipotesi ma, vista l’imprevedibilità di una situazione ancora in divenire, nulla è escluso.

Ecco le foto di alcuni tra pannelli progettati per ristoranti e spiagge: