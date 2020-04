Coronavirus, l’Italia si prepara per la fase due. Sileri: “Gli amici sono affetti stabili”

ITALIA – Delucidazioni in merito alle decisioni prese dal Governo in vista della fase due dell’emergenza Coronavirus. In attesa che arrivino le faq sul sito di Palazzo Chigi per chiarire i punti più controversi dell’ultimo Dpcm, continuano a persistere diverse versioni in merito alla definizione della parola “congiunti” e quali tra i nostri affetti più cari sarebbero effettivamente inclusi. Questa mattina il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha aggiunto la parola “amici”.

“Anche un amico può essere considerato un affetto stabile come un fidanzato, e quindi si potrà andare a trovarlo dopo il 4 maggio”, ha dichiarato intervenendo alla trasmissione di Radio Rai1 “Un giorno da pecora”. Ad una condizione: “Se è considerato un amico vero e non è una scusa”.

Si attendono ulteriori chiarimenti di Palazzo Chigi.

