Coronavirus, lutto al Comune di Roma: morto responsabile dell’ufficio anagrafe

ROMA – Muore con coronavirus un dipendente del Comune di Roma: la vittima è Aulo Mechelli, 65enne. L’uomo era ricoverato in una struttura romana. Lavorava all’ufficio Anagrafe sito a via Petroselli dove ricopriva il ruolo di funzionario responsabile del settore. Risulta positiva al tampone anche la collega di stanza: le cui condizioni però non sarebbero preoccupanti. Nei giorni scorsi l’ufficio era stato chiuso per una disinfestazione per 3 giorni.

Mechelli lascia quattro figli: è stato ricoverato al Gemelli fino a questa mattina,quando la situazione è precipitata la situazione fino al decesso. Anche la sindaca Virginia Raggi si è espressa in merito alla tragedia, affermando di essere affranta per quanto accaduto.

