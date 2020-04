Coronavirus, lutto nel napoletano: muore medico di base

CASTELLAMMARE DI STABIA – Lutto a Castellammare di Stabia, dove è morto Giovanni Tommasino, medico di base di 61 anni ricoverato dallo scorso 21 marzo per Coronavirus all’ospedale di Scafati (Salerno). Quando l’ambulanza lo trasportò all’ospedale di Sorrento, dove fu accertato il contagio, prima di essere trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale di Scafati, scrisse un post su Fb per tentare di rassicurare le migliaia di persone che lo conoscevano, amici e pazienti: “Ho il Coronavirus – scrisse – Spero di tornare presto tra voi. Non uscite, è l’unica arma che avete, non potete immaginare quanto è brutto. Io dovevo uscire per forza”.

Centinaia i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. A Castellammare di Stabia, che da tre giorni non segnala nuovi contagi, sono finora 4 i decessi per Coronavirus.

