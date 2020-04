Coronavirus, lutto tra le province di Napoli e Salerno: Bruna muore a 48 anni, aveva 2 figli

By Gianluca Russo

La donna lavorava in una nota fabbrica dolciaria. Il cordoglio di due Sindaci e di tutti coloro che la conoscevano

SARNO/SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Lutto tra le province di Napoli e Salerno. Ieri è infatti deceduta Bruna Pappacena, una donna di 48 anni, sposata e con due figli, a causa del Coronavirus. La signora abitava a Sarno. Bruna era operaia in una nota fabbrica dolciaria sangiuseppese. A dare la notizia è stato il sindaco del comune dove risiedeva, Sarno, Giuseppe Canfora, che ha scritto: «Sarno oggi piange un’altra sua concittadina portata via dal terribile Covid19. Bruna Pappacena, 48 anni, era risultata positiva lo scorso 17 marzo. Le sue condizioni erano peggiorate quasi subito ed era stata trasferita al Loreto Mare di Napoli; la nostra speranza, la speranza di tutta la comunità era che riuscisse a superare e sconfiggere questo male. Siamo addolorati e vicini ai familiari».

Si allinea al dolore anche il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che, dalla sua quarantena per Covid-19 ha espresso la sua vicinanza: «Questa mattina, purtroppo – ha scritto il primo cittadino – piangiamo la scomparsa di una giovane donna di Sarno, madre di due figli, che non ce l’ha fatta. Mi unisco al dolore immenso dei suoi cari». Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

Questo il commovente post di Claudio, in ricordo di Bruna:

“Una coetanea della mia generazione, una donna che aveva ancora tutta la vita davanti a se. Davvero una tragedia che ci affida ad un profondo sconforto. Ora più che mai, bisogna restare uniti, sostenerci gli uni con gli altri e, per quanto possibile, soprattutto per chi ha bambini in casa, mantenere alto l’umore e vivo il sorriso. Soltanto insieme ce la faremo!!!!!”.