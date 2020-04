Coronavirus, Mattia è guarito dopo il coma: “Andrà tutto bene”, disse alla madre

“Non ricordo nulla, neanche un sogno è come se il tempo in coma si fosse azzerato”, ha raccontato il giovane

CREMONA – Mattia, 18 anni, è guarito è dal coronavirus. Il ragazzo era stato intubato qualche settimana fa, prima di entrare in terapia intensiva e perdere così i contatti con il mondo esterno aveva scritto alla madre: “Devo andare, stai tranquilla ti amo e lotterò per te”.

Dopo quel messaggio, due settimane di buio. “Non ricordo nulla, neanche un sogno è come se il tempo in coma si fosse azzerato” – ha raccontato il giovane in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera – “Ricordo bene la paura durante il viaggio in ambulanza, fui soccorso da un amico di famiglia”. La mamma, la signora Ombretta, aveva telefonato all’ospedale di Cremona per avere notizie del figlio: “E’ grave ma stabile”, le avevano risposto. “Quando ho riaperto gli occhi ho visto un’infermiere e mia madre che mi salutava: ho pianto. Quando ho acceso il cellulare ho trovato più di 100 messaggi, tra amici, compagni di classe e sconosciuti, persino i giocatori della mia squadra del cuore, Inter”. Proprio lo storico capitano nero azzurro, Javier Zanetti lo ha invitato a San Siro quando tutto sarà finito.

“Non è stato facile tornare alla normalità – ha concluso Mattia – persino mangiare un budino mi è parsa una conquista. Una cosa è certa: ora sono più forte di prima. La maturità? La farò on line a giugno come tutti gli altri”.

