Coronavirus, Mattia sta meglio. Prima di entrare in coma scrisse: “Mamma non ti lascio sola”

CREMONA – Una storia a lieto fine, una promessa mantenuta. Mattia, 18enne, ricoverato a Cremona in quanto positivo al contagio da Covid-19, aveva scritto alla madre “Non ti lascio sola” prima di entrare in coma farmacologico. In queste ore il giovane si è svegliato ed è stato estubato. Risulta in terapia intensiva ma nelle prossime ore verrà trasferito.

Ritornato cosciente, Mattia ha voluto subito rassicurare la madre: aiutato dalle infermiere che reggevano il telefono, ha fatto una videochiamata con lei. Ha pronunciato le prime parole dopo giorni di angoscia e speranza. La mamma lo ha rassicurato con queste parole: “Sei un guerriero, abbiamo lottato senza mai mollare e ora stiamo vincendo questa partita”