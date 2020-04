Coronavirus, medico scopre di essere positivo durante la visita per entrare nell’esercito

SALERNO – Medico risulta positivo al coronavirus durante la visita medica per essere arruolato nell’esercito. E’ stato un vero choc per un camice bianco, 28enne, di Capaccio Paestum, quando ha scoperto di essere positivo al tampone, come riportato da il Mattino, mentre si preparava ad affiancare i suoi colleghi nella dura lotta al virus.

Se non lo avesse fatto, probabilmente non si sarebbe mai accorto di aver contratto la malattia, dal momento che risultava asintomatico. Non è chiaro dove e quando potrebbe averla contratta: il medico, nell’ultimo mese, ha fatto guardie e sostituzioni in ambulatori di base nella sua città e in altri comuni del Cilento. Ma sempre prestando la massima cura nell’indossare i dispositivi di protezione individuale.