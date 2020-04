Coronavirus, morto medico di base: l’annuncio del sindaco

By Giovanna Iazzetta

Ha lottato fino alla fine per sconfiggere il nemico invisibile

CAVA DE’ TIRRENI – Morto un altro medico per coronavirus. Cava de’Tirreni, tra le città della provincia di Salerno, sta pagando il prezzo più alto in termini di decessi per l’emergenza Covid – 19.

Si è spento all’ospedale Ruggi, dove sta lottando per la vita, il medico di base 63enne che era risultato positivo al coronavirus. La notizia del contagio era stata comunicata lo scorso 28 marzo dal sindaco Vincenzo Servalli. Il medico è l’ennesimo servitore del paese che ha perso la vita nella lotta per provare a sconfiggere il nemico invisibile.

Il primo cittadino ha così comunicato la notizia: “Sono giorni infausti quelli che stiamo vivendo e, con profondo dolore, esprimo le mie condoglianze, dell’Amministrazione comunale e della Città, alla famiglia del dottore Antonio De Pisapia ed a tutti i medici di base che stanno combattendo in prima linea contro il covid19. Paghiamo un duro prezzo a questo infido virus, che ha stravolto la vita di migliaia di persone, delle loro famiglie e di tutti noi che sembriamo impotenti contro questo male. Il silenzio è l’unico modo per onorare coloro che hanno pagato con la vita, e pur tuttavia dobbiamo essere forti e coraggiosi perché alla fine,sono certo, riusciremo a vincere anche questa dura battaglia.”

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK