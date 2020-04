Coronavirus Mugnano, consigliera contagiata: “Lui non risparmia nessuno”

MUGNANO – La consigliera di minoranza Luisa Tammaro ha comunicato attraverso la pagina Facebook di essere positiva al coronaviurs.

La consigliera comunale di minoranza, ha cosi comunicato alla città di Mugnano la notizia: “Eh si sono infermiera orgogliosa di esserlo. Meglio che ve lo dico io e che non si fomentino falsi notizie. In modo anche che nessuno si permette di confondere il mio ruolo istituzionale con la mia professione.

Ebbene si, covid ha colpito anche me mentre ero nel pieno delle mie funzioni professionali e non nel ruolo del personaggio pubblico. Sono un infermiere, sapevo di essere in pericolo, perché lui non risparmia nessuno, sopratutto chi come noi, operatori sanitari, è costretto ad esercitare il proprio lavoro tra mille difficoltà, spesso senza le necessarie procedure e i dovuti dispositivi di sicurezza. Ma è il nostro mestiere, la nostra passione. Una missione sociale che solo in questo tragico momento ci viene riconosciuta. Voi che potete continuate a restare a casa. Chi invece rappresenta le istituzioni, a tutti livelli, si risparmi nel fare proclami e dirette FB, si impegni di più a salvaguardare la pubblica salute.”

