Coronavirus, muore il primo detenuto: è il boss di Misilmeri

BOLOGNA – Primo detenuto deceduto per coronavirus: si tratta di Vincenzo Sucato, 76enne, arrestato nel dicembre 2018 con l’accusa di essere il boss di Misilmeri. L’uomo si trovava nel carcere di Bologna.

E’ stato ricoverato in ospedale lo scorso 27 marzo per diverse patologie; presentava difficoltà respiratorie. Sottoposto a tampone, è risultato positivo al coronavirus. Nel frattempo, il 30, ha avuto, su decisione del giudice siciliano, gli arresti domiciliari in ospedale. Era in cella con un altro detenuto, asintomatico, che è attualmente in isolamento in carcere, così come le altre persone che avevano avuto contatti con lui.

Sucato era stato condannato a 16 anni e 8 mesi di carcere. Era in attesa della sentenza.

