By Giovanna Iazzetta

Gli automezzi, provenienti da Padova, hanno trasportato i moduli prefabbricati di cui si comporrà il primo ospedale da campo realizzato in Campania per aumentare i posti letto di terapia intensiva dedicati ai pazienti di Covid

Coronavirus Napoli, applausi dai balconi per i camion che trasportano il Covid Center

PONTICELLI – Applausi da parte dei cittadini di Ponticelli per i 57 camion arrivati nella serata di ieri all’Ospedale del Mare. Gli automezzi, provenienti da Padova, hanno trasportato i moduli prefabbricati di cui si comporrà il primo ospedale da campo realizzato in Campania per aumentare i posti letto di terapia intensiva dedicati ai pazienti di Covid.

Sono due dei tre moduli previsti, da 24 posti letto ciascuno, per un totale di 48 posti. Domani parte l’installazione e l’attivazione dei primi posti letto, che è prevista intorno al 15 aprile. “Entro tre giorni – assicura l’architetto Antonio Bruno, direttore dei lavori – il Covid center sarà completamente montano. Seguirà la fase dei collaudi e dell’arredamento, contiamo che il centro sarà operativo subito dopo Pasqua”.

I nuovo padiglioni sorgeranno a ridosso dell’Ospedale Del Mare, nello spazio lasciato vuoto accanto al parcheggio per i dipendenti. I lavori sono iniziati 15 giorni fa e si concluderanno entro l’ultima settimana di aprile. Per il 20 aprile è previsto l’arrivo di altri camion, con l’ultimo modulo da 24 posti, per un totale di 72 posti letto di terapia intensiva utili ad ospitare i pazienti Covid.

Coronavirus: arrivano le strutture modulari per potenziare le terapie intensive dell’Ospedale del Mare 🔴 #CORONAVIRUS: partiti questa mattina da Padova, sono giunti questa sera a Napoli i tir con le strutture modulari pre-allestite che da domani mattina verranno installate per potenziare i posti di terapia intensiva dell’Ospedale del Mare. Un’operazione durata nel complesso meno di due settimane: uno sforzo straordinario e un’altra prova di grande efficienza della Regione Campania, in prima linea per vincere la guerra contro l’epidemia. Posted by Regione Campania on Monday, 6 April 2020

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK