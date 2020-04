Coronavirus, il Napoli dona uova di Pasqua a medici ed infermieri

NAPOLI – Il Napoli ha deciso di donare le uova di Pasqua SSCN, nel formato gigante (3,5 kg), al personale sanitario (medici ed infermieri) di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19.

“Si tratta delle uova di Pasqua – informa il club -, che generalmente vengono donate ai giocatori, allo staff ed ai dirigenti, ma tutti hanno deciso di rinunciarvi. Per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita. Un uovo gigante si presta a un consumo in una comunità, e le comunità ospedaliere attive in questo periodo, sono luoghi eccezionali.

E’ un gesto simbolico con il quale la SSC Napoli intende ringraziare anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane, adempie con professionalità e incredibile senso del dovere, alle proprie responsabilità. SSCN ha sta inviando uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania”.

COMUNICATO STAMPA

