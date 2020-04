Coronavirus Napoli: in 10 giorni morti marito e moglie

NAPOLI – Tragedia familiare causata dal coronavirus: morti in 10 giorni marito e moglie. Il covid-19 si porta via anche Vincenzo Esposito, marito della signora Anna, la commerciante di via Salvator Rosa a Napoli, deceduta il 26 marzo scorso, senza che le fosse stato fatto il tampone, ma con sintomi riconducibili al virus.

L’uomo, con tosse e febbre, era stato ricoverato al Loreto Mare e intubato. Anna no, si era aggravata e deceduta poco dopo essere stata portata in ospedale. Vincenzo, come riportato da Fanpage, ha resistito 9 giorni, ma alla fine non ce l’ha fatta. “Un dolore enorme – commenta sui social la consigliera di quartiere Rosanna Laudanno”. Mentre restano in quarantena la figlia, il marito con il loro bimbo di 15 mesi che vivevano nello stesso nucleo familiare.

Anna e Vincenzo erano ammalati assieme a metà marzo, secondo quanto raccontato dalla cognata. Il 17 marzo, dopo 3 giorni di febbre e le segnalazioni a vuoto all’Asl Napoli 1, si erano in auto all’Ospedale Cotugno, dove era stato fatto il tampone solo a Vincenzo che aveva oltre alla febbre anche la tosse. Il 19 marzo Vincenzo risulta positivo al test e il 118 lo preleva per ricoverarlo, dopo un lungo giro tra vari ospedali, al Loreto Mare, dove viene subito intubato. Il 23 marzo è però la signora Anna ad aggravarsi, con problemi respiratori e labbra violacee, ma viene ricoverata solo il 24 marzo pomeriggio, dopo l’insistenza della famiglia. Poco dopo, però, muore.

