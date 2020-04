Coronavirus Napoli, la Costa Mediterranea attracca al porto: De Luca si era opposto

In un video pubblicato su Facebook nei giorni scorsi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si era detto contrario allo sbarco dei marittimi non italiani dalla nave da crociera, per evitare il rischio di generare un focolaio in pieno centro cittadino

NAPOLI – E’ attraccata al porto di Napoli questa mattina intorno alle 9.00 la Costa Mediterranea, nave partita dalle Mauritius con a bordo 781 membri dell’equipaggio, tra i quali 113 italiani ai quali sarà consentito sbarcare.

Nella giornata di oggi saranno effettuati a bordo i controlli della temperatura corporea da pare del personale medico dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera su tutti i membri dell’equipaggio, come riportato da Anteprima24, che saranno poi sottoposti ai test rapidi per verificare l’eventuale presenza di casi positivi al coronavirus. In un video pubblicato su Facebook nei giorni scorsi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si era detto contrario allo sbarco dei marittimi non italiani dalla nave da crociera, per evitare il rischio di generare un focolaio in pieno centro cittadino. Ieri a Salerno è invece sbarcata una nave proveniente da Tunisi, la “Catania” della compagnia di navigazione “Grimaldi Lines”, con a bordo 96 italiani autorizzati al rientro in patria dal Governo tunisino d’intesa con l’Ambasciata italiana di Tunisi.

