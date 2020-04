Coronavirus Napoli, prof di matematica morta d’infarto: era guarita con la cura Ascierto

By Giovanna Iazzetta

TORRE DEL GRECO – Aveva vinto la sua battaglia contro il coronavirus, dopo settimane in terapia intensiva al Cotugno di Napoli. Ma a causa di un arresto cardiaco la professoressa di matematica non ce l’ha fatta.

Un tragico epilogo, quello che vede come protagonista l’insegnante, 58enne, dell’istituto comprensivo Don Bosco-Francesco D’Assisi di Torre del Greco. Era guarita dal Covid-19 razie al trattamento con la cura Ascierto di cui avevano firmato l’autorizzazione ma il suo cuore non a retto ed è morta in ospedale. “La nostra scuola – la preside della Don Bosco D’Assisi Rosanna Ammirati – sta pagando un prezzo troppo alto”.