Coronavirus nell’area flegrea: la situazione a Pozzuoli, Bacoli e Quarto

ZONA FLEGREA – Bilancio in controtendenza rispetto ai dati ultimi della regione per le positività al coronavirus nell’area flegrea. Negli ultimi tre giorni si sono registrati nove casi positivi al Covid 19: cinque casi a Pozzuoli, tre a Quarto ed uno Bacoli. La situazione di maggiore criticità a Pozzuoli dove dall’inizio dell’epidemia ad oggi, sono stati effettuati 240 tamponi con 42 pazienti in totale che hanno contratto il Covid. Di questi 32 sono attualmente contagiati (2 ospedalizzati e 30 in isolamento domiciliare), 1 guarito clinicamente, 3 persone guarite definitivamente e 6 decessi.

“Le ultime persone contagiate – informa il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, dalla pagina facebook – sono in isolamento domiciliare e l’Asl ha già avviato la ricerca del link epidemiologico. Una di queste persone è collegata ai passati contagi”. A Quarto il numero di contagiati è salito a 17 con 12 pazienti in isolamento domiciliare e 5 ospedalizzati, mentre a Bacoli il totale delle persone colpite dal virus è salito ad otto, tutti in isolamento domiciliare.