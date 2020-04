By Ciro De Liddo

LOMBARDIA – Coronavirus, non si ferma al posto di blocco per paura di essere multato e investe 2 finanzieri.

L’episodio ha avuto luogo a Lurate Caccivio, a Como. Una pattuglia della Guardia di Finanza, durante il servizio per verificare l’osservanza delle misure di contenimento, ha intimato l’alt ad un’auto con a bordo due giovani ragazzi. Il conducente, però, per evitare i controlli anticoronavirus, ha accelerato forzando il blocco e dando inizio a un inseguimento.

Lungo le vie di Lurate Caccivio, i finanzieri hanno raggiunto l’auto e hanno bloccato i due ragazzi. Quando, però, gli uomini delle fiamme gialle sono scesi dall’auto, il ragazzo alla guida ha speronato la loro auto e ha ingranato la retromarcia trascinando 2 finanzieri sull’asfalto per alcuni metri ed è fuggito.

I finanzieri, rimasti feriti, sono stati portati all’ospedale Sant’Anna per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenute altre due pattuglie della Finanza che hanno avviato delle indagini che hanno portato all’identificazione del conducente. Quest’ultimo è stato ritrovato presso la propria abitazione.

Condotto in caserma, l’uomo ha spiegato di averlo fatto per paura di essere sanzionato. Identificato anche l’altro passeggero la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il conducente della vettura, invece, sarà processato per direttissima.

L’uomo dovrà rispondere alla accuse di resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni e danneggiamento. Per lui anche la sanzione per per aver violato le misure relative all’emergenza sanitaria. Si attendono eventuali aggiornamenti.

