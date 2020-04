By redazione

Coronavirus, oltre 3mila guariti. Oggi 851 positivi in meno, il totale scende a 106848

ROMA – Nuovo aggiornamento relativo all’epidemia di coronavirus covid-19 in Italia, come ogni lunedì e giovedì il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli ha tenuto una conferenza stampa per illustrare l’attuale situazione. Questi i dati di oggi, 23 aprile:

Nuovi contagiati 2646, totale 189973

Guariti 3033, totale 57576

Deceduti 464, totale 25549

Attuali positivi -851, totale 106848

Tamponi effettuati 66658

Percentuale di tamponi positivi: 3,97%

Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva: -117