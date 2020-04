Coronavirus, pastificio dona 10mila mascherine al Cardarelli. Il Dg: “un aiuto concreto”

ANSA – Diecimila mascherine FFP2 sono state donate oggi dal pastificio Guido Ferrara di Nola (Napoli) all’ospedale Cardarelli di Napoli. I dispositivi sono stati consegnati oggi al direttore generale della struttura ospedaliera Giuseppe Longo. “In un momento così difficile per il nostro Paese è quanto mai doveroso – dice l’amministratore unico Luca Ferrara – contribuire per rendere meno difficile il lavoro di quanti, tra medici ed operatori sanitari, stanno mettendo a rischio la propria vita per avere ragione del terribile nemico che minaccia ognuno di noi. Scommettere sul Made in Italy significa sostenerne ogni risorsa, a cominciare da chi combatte al fronte degli ospedali, significa collaborare, anche se con una goccia nel mare, per andare tutti nella direzione della tutela della salute e della ripresa economica. D’altronde sono proprio questi i valori cui anche in tempi normali la nostra azienda si ispira: sicurezza e sviluppo”.

“Consideriamo i gesti come quelli compiuti oggi dal pastificio Ferrara un segnale che ci incoraggia. Non solo un aiuto concreto – sottolinea il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo – ma anche riconoscimento al valore del lavoro che il personale sanitario sta portando avanti con dedizione e coraggio”.