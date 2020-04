NAZIONALE – Coronavirus, positivo anche il direttore dell’Aifa Nicola Magrini.

Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), è risultato positivo al Coronavirus. A rendere nota la notizia, la stessa Aifa che ha spiegato che Magrini è in isolamento da domenica, rispettando tutte le normative previste.

L’Agenzia ha, inoltre, comunicato che Magrini sta in condizioni di salute stabili e per tale motivo continuerà a svolgere il suo lavoro da casa. Tutti coloro che, invece, hanno avuto contatti con il direttore, resteranno in isolamento domiciliare per due settimane per verificare se sono stati contagiati o no. Si attendono eventuali aggiornamenti.

