Coronavirus, pronti i test rapidi per detenuti e agenti penitenziari in Campania

CAMPANIA – Coronavirus, pronti i test rapidi per detenuti e agenti penitenziari in Campania.

Dopo le rivolte in carcere dei detenuti spaventati dalla situazione Coronavirus, Ciro Auricchio dell’Uspp, ha confermato che in questa settimana partiranno in Campania i test rapidi per detenuti e agenti. Lo scopo dell’iniziativa è quello di prevenire la diffusione del Covid19 nelle carceri.

“I controlli negli istituti penitenziari riguarderanno circa 4mila poliziotti e il personale medico e paramedico – ha spiegato Auricchio – sotto ulteriore stress in queste settimane a causa delle proteste che si stanno verificando talvolta generate da notizie, non sempre veritiere, di casi di positività”.

“Ribadiamo la necessità di un informazione corretta circa i casi di contagio da Coronavirus negli istituti se riguardano gli agenti – ha aggiunto – e, ancora di più, se riferiti ai detenuti”.

“In un periodo di estrema tensione infatti anche una sola notizia infondata rischia di ingenerare pericolosi allarmismi – ha concluso – da cui possono derivare reazioni spropositate che facilmente vanno a compromettere i precari equilibri interni”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK