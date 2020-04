Coronavirus, raccolta fondi dell’associazione “Nathan Dio ha donato” per l’acquisto di mascherine

NAPOLI – È partita a Nord di Napoli la raccolta fondi, “Share the mask. ProteggiAMOci.” In un momento così difficile per l’umanità, l’Associazione “Nathan Dio ha donato” ha dato il via ad una gara di solidarietà, il cui obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di mascherine da donare alle famiglie più in difficoltà dell’hinterland napoletano.

L’associazione ha attivato una rete di collaborazione che vede impegnati la Caritas di Aversa, alcuni medici di base, farmacie e molti sacerdoti.

L’iniziativa è sbarcata anche oltre oceano, attraverso Mario Di Gioia, imprenditore di origini italiane che vive e opera in Connecticut che insieme ad amici e imprenditori ha avviato un progetto di condivisione e collaborazione sostenendo l’iniziativa raccogliendo fondi attraverso un video che vede tante persone impegnate a cantare lo stesso brano universalmente conosciuto “We are the World”, che unisce America ed Italia.

“In questa circostanza improvvisa che attraversa tutti, possiamo superare INSIEME con meno danni possibili questa emergenza – afferma Rossella Santoro presidente dell’associazione Nathan – con il tuo contributo ci aiuterai ad essere prossimi a molti. Una piccola donazione può fare la differenza. Grazie a tutti coloro che parteciperanno. Sappiamo tutti che, a prescindere dalla somma donata, ciò che conta è donare con Amore.”

Ecco il link per effettuare la donazione: