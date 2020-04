Coronavirus, sarà un’epidemia a cicli: tregua prima dell’estate

ITALIA – Plateau, epidemia a ondate, aperture e chiusure a soffietto in base all’andamento dei contagi e per singole categorie di persone, mini-zone rosse mirate. L battaglia contro il coronavirus sta rinnovando, ogni giorno, il vocabolario, ma la sintasi è semplice: la percentuale dell’aumento dei ricoveri per Covid-19 è scesa ben al di sotto dell’1,5 per cento, addirittura quella delle terapie intensive è all’1 per cento. Deve essere chiaro un concetto: non torneremo alla vita di prima anche quando il numero dei nuovi contagi sarà vicino allo zero, probabilmente attorno alla fine di maggio; dovranno restare misure di distanziamento sociali; potrebbe esserci un andamento simile a quello dell’influenza, con una tregua estiva e una nuova offensiva del contagio in autunno. Secondo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, come riportato da Leggo, siamo arrivati al plateau, concetto simile ma non identico a quello del picco: dopo una troppo ripida e rapida salita sostanzialmente ci troviamo su un altopiano e ci aspettiamo che presto inizierà la discesa. Ma non significherà che potremo andare tutti allo stadio o in spiaggia. No. “Dovremo vigilare, alleggerire ma comunque mantenere misure di contenimento e regolare gli interventi per evitare che i risultati dei sacrifici di questi giorni vadano dispersi” dice il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano.

Ci sono esperienze di altri territori, come Hong Kong e Singapore, che dimostrano come una frenata dei contagi non è per sempre: l’epidemia va appunto a ondate e bisogna essere pronti a rispondere, con chiusure e limitazioni, appena si riaccende l’allarme. Pregliasco: “Quando saremo in una situazione stabilizzata, dovremo essere tempestivi nell’isolare nuovi focolai con zone rosse circoscritte ma severe”. Come ogni giorno si controllano i dati delle centraline dello smog, diventerà un’abitudine verificare costantemente l’andamento di nuovi casi di Covid-19 e se si supereranno determinati limiti, bisognerà intervenire. Ieri l’Organizzazione mondiale della Sanità ha spiegato: “Arriverà un momento in cui i governi dovranno cominciare a pensare di sollevare le misure di chiusura e questo dovrà avvenire gradualmente, per arrivare a un equilibrio fra il controllo della malattia e la necessità di riportare le società alla normalità”.

