By Giovanna Iazzetta

Coronavirus, sassi sull’ambulanza dei tamponi a domicilio: indagini in corso

CAIVANO – Sassate contro ambulanza anti -covid. Una storia assurda quella successa a Caivano, dove un’ambulanza della cooperativa ‘Misericordia di Casoria’ è stata messa fuori uso

Il presidio mobile è stato danneggiato da alcuni ignoti che, come riportato da Il Mattino, hanno lanciato una grossa pietra contro il vetro degli sportelli posteriori. Il folle gesto è avvenuto mentre i sanitari stavano completando la vestizione per poter effettuare i tamponi a domicilio, ma sono stati costretti a richiedere l’intervento di un altro mezzo per riportare l’ambulanza danneggiata alla base. Ci sono delle indagini incorso su quanto accaduto.

