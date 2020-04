CASORIA – Secondo decesso a Casoria per coronavirus a darne notizia è stato lo stesso sindaco Raffaele Bene.

Il primo cittadino ha così comunicato la notizia: “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. Mi è appena stato comunicato il decesso di uno dei nostri concittadini che era ricoverato già da giorni in ospedale per Covid-19. Stringiamoci intorno alla sua famiglia in un grande abbraccio e nella preghiera. Dobbiamo STARE A CASA E RISPETTARE LE REGOLE.”

