Coronavirus, nessun medico contagiato al Cotugno: “Eccezione nel Sud del Paese”

NAPOLI – L’ospedale Cotugno di Napoli come modello in Italia: Sky News UK ha descritto la struttura in Campania come una vera e propria “eccezione nel Sud del Paese”, elogiando il lavoro del personale sanitario. Ciò che ha suscitato maggiore attenzione da parte della stampa estera, è il dato positivo riguardante le condizioni dei dipendenti del Cotugno. Ad oggi, infatti, risulta che l’ospedale sia l’unico nella nostra penisola a non aver registrato alcun caso di contagio fra i membri dello staff medico e sanitario.

Questo è un segnale del pieno rispetto dei protocolli di protezione adottati in situazioni di emergenza. Rispetto al Nord Italia, in cui il contagio da Coronavirus ha colto tutti di sorpresa e il personale medico non era provvisto dei necessari strumenti per proteggersi.

“Il personale che cura i pazienti più malati indossa maschere super avanzate – molto più vicine a una maschera antigas di quanto normalmente vediamo indossare dal nostro personale ospedaliero. Sono rivestiti in spesse tute impermeabili, il che significa che i medici e gli infermieri sono effettivamente sigillati. Incredibilmente, almeno finora, non è stato colpito un solo membro delle equipe mediche. Sembra che si possa fare, devi solo avere l’attrezzatura giusta e seguire i protocolli giusti”. – Queste sono alcune delle parole espresse sul sito di SKY UK. – “Questo ospedale è l’eccezione nel Sud del paese. Era già il più avanzato, ma abbiamo iniziato a renderci conto che è possibile mantenere le squadre mediche al sicuro.”

La preparazione e l’equipaggiamento idoneo sono quindi le giuste modalità per fermare il virus.

