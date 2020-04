Coronavirus, Stati Uniti in grande difficoltà. Il drammatico video dell’infermiera

CHICAGO (USA) – Non è la prima volta che l’emergenza Covid-19 mette in discussione il lavoro di tante persone, specialmente se si tratta di personale medico. Il video messaggio diffuso su Instagram da un’infermiera statunitense lancia un grido, uno di quelli che non può non essere ascoltato; quando si è costretti a decidere se continuare la propria professione in soccorso degli altri mettendo però a rischio se stessi e i propri cari.

Imaris Vera è un’infermiera di 30 anni che ha scelto di lasciare il suo lavoro a causa dell’assenza di mascherine di protezione per lo staff sanitario. Il suo messaggio ha svelato le difficoltà del sistema sanitario Statunitense di fronte all’emergenza Coronavirus: «Non abbiamo mascherine, devo proteggere me stessa e la mia famiglia. Il mio reparto è stato convertito in unità Covid-19 ma nessuna di noi ha ricevuto il materiale per proteggersi».Infine, l’allarme di Imaris: «L’America non è pronta per affrontare l’emergenza Coronavirus». La sua dichiarazione carica di dolore sta aprendo gli occhi al mondo sulla difficoltà che il sistema sanitario statunitense presenta.

Qualche giorno fa, prima che il video scatenasse ulteriori polemiche, aveva rilasciato un’intervista al Daily Mail, in cui spiegava nel dettaglio di essersi portata da casa la propria mascherina, ma di non averla comunque potuta indossare sul lavoro. Il superiore, infatti, le avrebbe vietato di farlo, citando le ferree norme del CDC (Centers for Disease Control and Prevention), che impedirebbero l’utilizzo di mascherine introdotte nell’ospedale dall’esterno.

“Ho parlato col mio superiore – ha ricordato nel video – gli ho detto di aver compreso della mancanza di attrezzatura ma ho comunque chiesto di potermi proteggere e sentirmi al sicuro, poiché ho una famiglia dalla quale devo ritornare”. La situazione sarebbe stata tanto difficile da spingere l’infermiera a rinunciare al lavoro: “Se non posso tenere la mascherina, non credo di poter andare avanti – ha detto al Daily Mail – Ti sembra di voltare le spalle ai malati, ma se non dici niente, se non ti fai avanti, chi lo farà?”.

“Ho scelto la mia vita oggi. I miei familiari hanno patologie preesistenti, che impedirebbero loro di poter usufruire del ventilatore nel caso contraggano il Covid-19 da me. Avevo un’idea diversa quando ho preso servizio nel mio reparto di terapia intensiva: mi aspettavo di vedere tutte le infermiere e lo staff con indosso le mascherine, ma non è stato così.

Negli Stati Uniti il video ha avuto grande risonanza: è stato ripreso in un tweet da parte dell’emittente televisiva CBS, totalizzando milioni di visualizzazioni, prima di essere citato anche da Bernie Sanders: “È una follia che le nostre infermiere siano costrette a curare i malati senza mascherine e respiratori”, ha twittato il senatore democratico.