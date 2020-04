Coronavirus, tigre positiva in uno zoo di New York: è il primo felino al mondo contagiato

NEW YORK – Coronavirus, tigre positiva in uno zoo di New York: è il primo felino al mondo contagiato.

La notizia giunge da un zoo del Bronx, a New York. Come confermato dai veterinari dello zoo e dalle fonti locali, una tigre malese ha contratto il Coronavirus.

Il felino, di nome Nadia, ha 4 anni ed è il primo animale al mondo a risultare positivo al Covid-19. La tigre dal 27 marzo ha iniziato a soffrite di tosse secca e mancanza di appetito. Subito, l’animale è stato sottoposto agli accertamenti che hanno rilevato la positività al virus. Adesso Nadia è sotto controllo come altre tre tigri e 3 leoni che manifestano gli stessi sintomi.

Le condizioni della tigre sono stabili e non destano preoccupazioni. Secondo quanto riferito dai veterinari dello zoo, il felino dovrebbe guarire nei prossimi giorni. Probabilmente a infettare l’animale, è stato un dipendente asintomatico, non ancora identificato. Per tale motivo, i dirigenti del giardino zoologico hanno affermato che saranno attivate delle misure preventive per tutelare gli animali e i dipendenti. Nessun pericolo per il pubblico, poiché tutti gli zoo cittadini sono chiusi dal 16 marzo.

Alla diffusione della notizia, però il direttore dell’Associazione Nazionale Medici e Veterinari Italiani ha voluto tranquillizzare i cittadini affermando che i grandi felini, altri animali esotici e gli animali domestici non trasmettono il virus all’essere umano.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK