Coronavirus Torre del Greco, buone notizie: tre pazienti guariti e nessun contagiato

TORRE DEL GRECO – Tre pazienti guariti dal coronaviurs e nessun contagiato a Torre del Greco. La notizia è stata divulgata dal sindaco Giovanni Palomba a lavoro al centro operativo comunale.

Palomba ha fatto sapere: “Non siamo fuori dall’emergenza. Vorrei che questo dato fosse chiaro e trasparente ai cittadini. Soprattutto, vorrei chiarire che senza l’impegno e la collaborazione di tutti non usciremo da questa emergenza epidemiologica in tempi brevi. Le attività di controllo non risolvono i problemi. Occorre responsabilità e senso civico di ciascuno. In più occasioni ho ribadito la necessità che tutti facciano la loro parte. Solo cosi’ riusciremo realmente a contrastare la diffusione del contagio. Ora non possiamo permetterci di sbagliare”

