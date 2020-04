By Alessandra Chianese

L’uomo aveva contratto il Covid-19 circa un mese fa: purtroppo non ha vinto la sua battaglia

Coronavirus, un altro decesso in Campania: Marcello muore a 58 anni

SALERNITANO – La Campania piange un’altra vittima dovuta all’emergenza Coronavirus: si tratta di Marcello Pompa, 58enne, residente nella frazione San Vincenzo Mercato San Severino, nel salernitano. L’uomo lavorava a Solofra come industriale nel settore conciario. E’ deceduto dopo settimane trascorse in ospedale: aveva scoperto di essere positivo al Covid-19 circa un mese fa e, purtroppo, non ha vinto la sua battaglia.

Il primo cittadino di Mercato San Severino Antonio Somma ha comunicato sulla sua pagina social la notizia della dipartita di Marcello, ricoverato presso il Policlinico di Maddaloni, facendo le condoglianze alla famiglia dall’intera comunità.

Marcello Pompa era originario della frazione Caliano a Montoro, dove vivevano i genitori e dove oggi vivono suo fratello e le sue sorelle.

