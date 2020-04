Coronavirus, una raccolta fondi per l’ospedale di Giugliano: “obiettivo nuova terapia intensiva”

Tutti possono partecipare. All’interno il link e l’elenco delle attrezzature necessarie, in questo momento, per aumentare i posti letto

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Anche Giugliano dà il suo contributo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa, una raccolta fondi cui tutti possono partecipare, parte da un gruppo di 5 amici di Napoli e Giugliano. “Cerchiamo – spiega Loredana, promotrice principale dell’inziativa – di fare qualcosa in questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente. Io stessa – spiega – sono stata stata toccata personalmente dalla vicenda. Sono per metà campana e per metà veneta ed in quest’ultima regione, purtroppo, ho perso ben 3 parenti”.

La raccolta fondi è stata organizzata con l’obiettivo di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale S. Giuliano – Giugliano in Campania (Napoli). Queste le attrezzature necessarie, in questo momento, per aumentare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

– Ventilatori T.I.

– Ventilatori Sub Intensiva

– Caschi CPAP

– Maschere Total Face

– Tubi Endotracheali

– Mascherine FFP3

– Mascherine FFP2

– Guanti

– Occhiali

– Tute

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’Ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva.

A QUESTO LINK E’ POSSIBILE EFFETTUARE DONAZIONI PER L’OSPEDALE SAN GIULIANO