Coronavirus, uomo muore dopo essere stato estubato

TREVICO – Morto anziano di 75 anni a Trevico, in provincia di Avellino. L’uomo era affetto da coronavirus ed era ricoverato all’ospedale di Frangipane di Ariano Irpino, due giorni fa era migliorato e di conseguenza estubato; ma a causa del sopraggiungere di complicazioni è deceduto nel pomeriggio di ieri.

Il 75enne era stato estubato solo 48 ore prima, notizia che aveva lasciato ben sperare per l’esito della guarigione. Sono già 16 le vittime per Coronavirus ad Ariano Irpino. Preoccupa il numero contagiati che hanno superato da tempo quota 120 ed il tasso di mortalità elevato (oltre il 10%), per una popolazione di circa 22mila abitanti. A metà marzo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di chiudere il Comune, per cercare di bloccare la pandemia.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK