Coronavirus, verso la Fase 2: novità per gli scommettitori

ITALIA – E’ in arrivo la fase 2 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: alcune novità sono previste anche per gli scommettitori. Lunedì 27 aprile, infatti, riprenderanno i giochi numerici ’10&Lotto’, ‘Millionday’, ‘Winforlife’ e ‘Winforlife Vincicasa’. La decisione è stata presa dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli nel nuovo decreto sulla ripresa delle attività: resta in vigore “l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori” per evitare assembramenti.

Dal 4 maggio, inoltre, si potrà tornare anche a scommettere, ma esclusivamente nei corner e punti scommessa all’interno di bar e locali, non nelle agenzie. Adm ha disposto la ripresa delle “scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia”. Dall’11 maggio, poi, ci sarà un ampliamento con la “ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati”.

