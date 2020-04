Coronaviurs, il nuovo anno scolastico partirà a settembre con didattica da casa

ITALIA – Tra i contenuti previsti nel decreto scuola c’è anche l’avvio del nuovo anno scolastico. Secondo l’ultima bozza di decreto si va verso un inizio di anno scolastico nei primissimi giorni di settembre, addirittura l’1 o il 2 settembre. Non è escluso che, vista la situazione epidemiologica, si possa partire con la didattica a distanza.

Ecco quanto detto domenica dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Rai 2: “Stiamo pensando a un piano per riprendere le scuole in modalità in distanza se si dovesse riproporre il problema coronavirus anche in autunno. Penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del ministero lavoreremo a tutti gli scenari”.