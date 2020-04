Coronaviurs Napoli, volevano bere una birra insieme: multa salatissima per due giovani

FUORIGROTTA – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno intimato l’alt in via Leopardi a due persone a bordo di uno scooter che hanno affermato di essersi allontanati dalla propria abitazione per bere insieme una bottiglia di birra.

L.M. e M.M., 37enni napoletani, sono stati sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020, mentre L.M. è stato anche sanzionato per la somma complessiva di 7200 euro per guida senza patente perché mai conseguita, per guida senza casco e poiché il motoveicolo, già sottoposto a sequestro amministrativo, era privo di copertura assicurativa.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK