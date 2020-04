Covid-19, Anna muore a 35 anni: “Il più grande successo è che quando qualcuno ti pensa, sorrida”

By Giovanna Iazzetta

PADOVA – Il nemico invisibile, il coronaviurs, ha ‘colpito’ ancora una giovane vittima. Anna Bonafini 35 anni è morta ieri nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Schiavonia.

La donna già da un paio d’anni stava combattendo contro una grave forma di patologia tumorale, sul suo quadro clinico ancora fortemente debilitato il virus non le ha dato scampo. “La sua forza d’animo ed il suo forte attaccamento alla vita sembrava avessero prevalso – ricorda il sindaco, Moreno Valdisolo – ma la sua lotta continuava a causa di una nuova ricaduta alla fine dello scorso inverno. Questo lutto ci rende davvero attoniti”. Proprio a causa della malattia, infatti, Anna aveva dovuto sottoporsi a dei trattamenti di chemioterapia ed era stata in cura nei reparti dell’ospedale di Schiavonia a fine Febbraio qualche giorno prima della chiusura del polo ospedaliero per l’emergenza del contagio.

Nei suoi ultimi post, la sua voglia di vivere non era mai venuto meno: “Il più grande successo che si possa ottenere dalla vita – aveva scritto – è che quando qualcuno pensa a te, sorrida”.

