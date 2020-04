Covid-19, anticipate le date per l’erogazione delle pensioni di maggio

ITALIA – Nell’emergenza coronavirus ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda le date e le modalità di distribuzione delle pensioni del mese di maggio. Per rispettare le norme anti-contagio e gli assembramenti all’interno degli uffici postali, sono state apportate modifiche modifiche al calendario dei pagamenti, riportando in auge la divisione in lettere.

Ciò vuol dire che i pensionati che non hanno richiesto l’accredito del trattamento pensionistico su conto corrente postale o su libretto postale potranno ritirarlo agli sportelli base a un calendario prestabilito. Una misura che riguarda anche i pagamenti dell’assegno pensionistico di maggio, che non avverranno dunque a partire dal 4 maggio, ma sono stati anticipati agli ultimi giorni di aprile. In questo modo, sostengono i vertici di Poste Italiane, sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza tra gli utenti delle Poste e si avvantaggeranno i pensionati, che potranno a vere i soldi qualche giorno prima del solito.

Così come previsto dall’Ordinanza n. 652 del 19 marzo 2020 della Protezione Civile (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 21 marzo 2020), il calendario del pagamento dei trattamenti pensionistici di aprile, maggio e giugno viene anticipato all’ultima settimana del mese precedente.

Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS

Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 è anticipato a decorrere:

– dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;

– dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;

– dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

2. Poste Italiane S.p.A. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

La suddivisione precisa verrà comunque comunicata da Poste Italiane nei prossimi giorni. Come ulteriore misura di contenimento della diffusione del COVID-19 e protezione delle fasce più deboli ed esposte al rischio della malattia, Poste Italiane ha sottoscritto una convenzione con l’Arma dei Carabinieri per la “consegna a domicilio” della pensione per tutti gli over 75 che ne faranno richiesta.