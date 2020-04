Covid-19 e beneficenza: “L’albero della Vita” distribuisce a Giugliano 3mila mascherine e pacchi alimentari

GIUGLIANO – Emergenza Coronavirus, l’Associazione evangelica “L’Albero della Vita” in prima linea per aiutare le famiglie in difficoltà e dare supporto ai tanti che in questi giorni di pandemia continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la filiera alimentare.

L’Associazione di cui è referente il pastore Vincenzo Abbate, supportata da un team di volontari, ha distribuito sul territorio di Giugliano circa 3000 mascherine, delle quali mille realizzate e donate dall’Altelier Taglialatela e duemila donate dalla chiesa evangelica cinese di Prato, con l’associazione Cristo è la risposta. Le preziose protezioni sono state regalate tra gli altri, anche all’associazione dei carabinieri e all’associazione di volontariato della protezione civile.

Non solo mascherine. Donati a chi ne aveva più bisogno circa 70 pacchi alimentari e 50 buoni spesa. Sono stati distribuiti, inoltre, anche pacchi speciali contenenti latte, pannolini ed altro occorrente per i bambini, ad alcune famiglie con figli piccoli segnalate dai servizi sociali di Giugliano. Per i pacchi alimentari e i buoni spesa, preziosa è stata la collaborazione con due realtà nel campo degli alimentari di Giugliano: Centro Spesa Guerrera e Decò Il Consorzio.

Vincenzo Abbate ci tiene a precisare che lo scopo dell’iniziativa non è di certo quello di ottenere adepti ma quello di dare un messaggio di speranza basato sul Vangelo. “Continueremo nella raccolta e nella distribuzione di mascherine e beni di prima necessità con pacchi alimentari per tutti i cittadini.

L’Albero della Vita e Vincenzo Abbate hanno pensato di fare gradito dono di mascherine anche alla nostra redazione. La foto si riferisce proprio alla consegna avvenuta stamattina presso il supermercato Guerrera.